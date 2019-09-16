Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Читати матеріал російською

У ніч на 16 вересня в Дніпрі на проспекті Поля ВАЗ 2102 влетів у Daewoo Lanos. Від удару останнього викинуло на протилежну сторону вулиці.

За словами водія Daewoo, він їхав по Ульянова на "зелений", коли на перетині з проспектом Поля в бік його автомобіля в'їхав ВАЗ. Про це повідомляє Інформатор.

Новини
У Дніпрі трапилася страшна ДТП: фото і відео з місця аварії

Обидві машини отримали сильні пошкодження. Уламки розлетілися по всій проїжджій частині. Водія ВАЗу госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці почали розбиратися в деталях події.

У Дніпрі сталася ДТП на проспекті Поля

У Дніпрі сталася ДТП на проспекті Поля

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівській в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Інформатор

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Інформатор

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Інформатор

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Інформатор

Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Інформатор

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel