Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

У ніч на 16 вересня в Дніпрі на проспекті Поля ВАЗ 2102 влетів у Daewoo Lanos. Від удару останнього викинуло на протилежну сторону вулиці.

За словами водія Daewoo, він їхав по Ульянова на "зелений", коли на перетині з проспектом Поля в бік його автомобіля в'їхав ВАЗ. Про це повідомляє Інформатор.

Обидві машини отримали сильні пошкодження. Уламки розлетілися по всій проїжджій частині. Водія ВАЗу госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці почали розбиратися в деталях події.

У Дніпрі сталася ДТП на проспекті Поля Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівській в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

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