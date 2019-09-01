Уламки розкидані по всій дорозі: в Кривому Розі сталося жахливе ДТП. Фото 18+

На виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області сталося дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

В результаті аварії, за попередніми даними, загинули троє чоловіків, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Три людини загинули в ДТП в Кривому Розі Перший міський

Повідомляється, що близько 14:00 на об'їзній дорозі, що веде в бік Радушного, зіткнулися автомобілі "Москвич" і "Ford".

В результаті ДТП "Ford" загорівся.

На місце події прибули поліція, швидка і рятувальники.

Співробітники ДСНС загасили палаючий автомобіль, поліція перекрила рух на ділянці дороги, де сталося ДТП.

Повідомляється, що уламки машин розкидані по всій дорозі.

За інформацією видання, раніше на водія "Ford" склали адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, а на спідометрі автомобіля вказана швидкість 130 км/год.

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford" Перший міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в неділю, 1 вересня, на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat". В результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

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