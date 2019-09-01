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Уламки розкидані по всій дорозі: в Кривому Розі сталося жахливе ДТП. Фото 18+

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На виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області сталося дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

В результаті аварії, за попередніми даними, загинули троє чоловіків, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Три людини загинули в ДТП в Кривому Розі

Три людини загинули в ДТП в Кривому Розі

Перший міський

Повідомляється, що близько 14:00 на об'їзній дорозі, що веде в бік Радушного, зіткнулися автомобілі "Москвич" і "Ford".

В результаті ДТП "Ford" загорівся.

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На місце події прибули поліція, швидка і рятувальники.

Співробітники ДСНС загасили палаючий автомобіль, поліція перекрила рух на ділянці дороги, де сталося ДТП.

Повідомляється, що уламки машин розкидані по всій дорозі.

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За інформацією видання, раніше на водія "Ford" склали адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, а на спідометрі автомобіля вказана швидкість 130 км/год.

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

На виїзді з Кривого Рогу зіткнулися "Москвич" і "Ford"

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в неділю, 1 вересня, на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat". В результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
ДТП поліція транспорт
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