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12 листопада • оновлено в 12:52
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Ударили по голові і забрали гроші: в Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

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У Дніпрі в ніч з 11 на 12 листопада група чоловіків скоїла розбійний напад на автозаправну станцію.

Інцидент стався на вулиці Каштановій близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

NikLife

Новини
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За попередньою інформацією, нападників було троє. Чоловіки увірвалися в будку, де перебувала співробітниця заправки, вдарили її по голові і забрали касу з грошима. Мобільний телефон жінки, який лежав на столі, також був вкрадений.

Жінці вдалося відбутися легким переляком. Попередньо, грабіжники викрали близько десяти тисяч гривень.

Зараз правоохоронці активно шукають причетних до злочину.

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

Информатор

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

У Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловіки влаштували публічну бійку. Інцидент трапився ввечері в неділю на центральній площі міста. Згодом одного з дебоширів забрала швидка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
грабеж напад на жінку АЗС в Україні
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