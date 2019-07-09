Підозрюваному у вбивстві дівчинки під Дніпром суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 вересня 2019 року.

Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Жовтоводського суду Дніпропетровської області.

За матеріалами слідства, 24-річний чоловік вступив у статевий контакт із 13-річною Інною Дубик. Після завершення статевого акту, злякавшись відповідальності і з метою приховування злочину, він вирішив її вбити. Чоловік схопив дівчинку обома руками за шию у і задушив. Після чого він залишив місце злочину.

Убивці 13-річної дівчинки під Дніпром обрали запобіжний захід

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня під Дніпром знайшли тіло 13-річної Інни Дубик, яку шукала поліція. Дівчинку без ознак життя виявили в рідному селі Миролюбівка П'ятихатського району Дніпропетровської області.

Інна 23 червня вийшла в магазин і не повернулася додому. Мати дитини лише через тиждень звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки.

Інна Дубик Facebook Anna Karpechenkova

Вбивцю дитини вже затримали. Пізніше з'ясувалося, що він був двічі судимий.

Також незабаром з'ясувалося, що мати вбитої Інни була абсолютно байдужою до її пошуків.

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