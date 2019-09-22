Убив одним ударом: під Дніпром різанина закінчилася смертю жінки

У селищі Божедарівка Дніпропетровської області 21 вересня дружня зустріч закінчилася ножовими пораненнями і смертю 57-річної жінки.

Інцидент трапився під час спільного розпиття спиртних напоїв. Про це повідомляє Інформатор.

Під Дніпром дружня зустріч закінчилася летальним результатом Неделя

Відомо, що під час спільного відпочинку двох пар між співмешканцями виник конфлікт, в який вирішила втрутитися їх подруга. Жінка завдала кривдникові ножовий удар в спину. Образившись, чоловік ударив ножем дружину свого товариша у відповідь. Лезо ножа пошкодило пахову артерію.

Через сильну втрату крові постраждала практично відразу втратила свідомість. Їй викликали бригаду швидкої допомоги, однак врятувати жінку їм не вдалося – по дорозі в лікарню жінка померла.

Лікарі повідомили про те, що трапилося, в поліцію. На місці події працювали правоохоронці. Попередньо, інцидент кваліфікується як вбивство з необережності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер при загадкових обставинах. 21 вересня біля ломбарду "Капітал" виявили тіло чоловіка в несвідомому стані. Перехожі спробували надати йому допомогу, проте врятувати його не вдалося.

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