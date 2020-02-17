Убив і закопав у канаві: на Дніпропетровщині зять жорстоко розправився з тещею

У селищі Томаківка Дніпропетровської області 26-річний зять жорстоко вбив свою 46-річну тещу.

11 лютого надійшло повідомлення про зникнення жінки. Як розповів заявник, вона кілька днів не виходила на зв'язок, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Як стало відомо, 14 лютого тіло жінки з ознаками насильницької смерті, закидане сміттям і шифером, виявили за будинком.

Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства причетний 26-річний зять загиблої.

Зять жорстоко розправився з тещею Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Так, 5 лютого він приходив додому до тещі, щоб відремонтувати телевізор. Між ними виникла сварка, під час якої нападник дерев'яною качалкою завдав потерпілій множинні удари по голові.

Від отриманих травм жінка померла на місці. Потім підозрюваний виніс тіло за будинок, кинув в канаву і закопав сміттям.

Зять жорстоко розправився з тещею Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Відзначимо, що затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі нацгвардійці під час патрулювання помітили молодого чоловіка з порізаною рукою. Як виявилося, хлопець намагався покінчити життя самогубством.

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