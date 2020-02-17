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17 лютого • оновлено в 17:49
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Софія Ковнір

Убив і закопав у канаві: на Дніпропетровщині зять жорстоко розправився з тещею

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У селищі Томаківка Дніпропетровської області 26-річний зять жорстоко вбив свою 46-річну тещу.

11 лютого надійшло повідомлення про зникнення жінки. Як розповів заявник, вона кілька днів не виходила на зв'язок, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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На Дніпропетровщині зять жорстоко розправився з тещею

На Дніпропетровщині зять жорстоко розправився з тещею

Інформатор Нікополь

Як стало відомо, 14 лютого тіло жінки з ознаками насильницької смерті, закидане сміттям і шифером, виявили за будинком.

Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства причетний 26-річний зять загиблої.

Зять жорстоко розправився з тещею

Зять жорстоко розправився з тещею

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Так, 5 лютого він приходив додому до тещі, щоб відремонтувати телевізор. Між ними виникла сварка, під час якої нападник дерев'яною качалкою завдав потерпілій множинні удари по голові.

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Від отриманих травм жінка померла на місці. Потім підозрюваний виніс тіло за будинок, кинув в канаву і закопав сміттям.

Зять жорстоко розправився з тещею

Зять жорстоко розправився з тещею

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Відзначимо, що затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі нацгвардійці під час патрулювання помітили молодого чоловіка з порізаною рукою. Як виявилося, хлопець намагався покінчити життя самогубством.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
вбивство
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