Убив і обчистив: на Дніпропетровщині злодій жорстоко розправився з жінкою

У Кривому Розі невідомий жорстоко вбив господарку квартири під час пограбування.

Інцидент стався вранці 10-го серпня в Саксаганському районі міста. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік напав на стареньку колаж

Зловмисник незаконно проник в квартиру 81-річної жінки, побив стареньку і вкрав гроші, після чого втік з місця злочину.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

12-го серпня правоохоронці затримали злочинця. Слідчі встановлюють всі обставини справи. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася смертельна ДТП. На в'їзді в Дніпро ВАЗ на повній швидкості "залетів" під фуру. Від отриманих травм водій легковика помер на місці.

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