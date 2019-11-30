Убили через квартиру: під Дніпром стався страшний злочин

Трьом підозрюваним чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

У Павлограді чоловіка побили до смерті today.ua

Як повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області, 27 листопада, о 6:30, на спортивному майданчику школи №2 міста Павлограда було виявлено тіло невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті.

В ході досудового слідства було встановлено, що до скоєння злочину причетні троє павлоградців. З'ясувалося, що напередодні на автовокзалі підозрювані вживали спиртні напої. До них підійшов невідомий чоловік, між ними зав'язалася бесіда, під час якої потерпілий розповів, що володіє нерухомістю, а рідні відвідують його не часто. У зловмисників виник план заволодіти квартирою нового знайомого і вони запропонували переписати квартиру на одного з них. Отримавши відмову, силою перетягнули потерпілого на спортивний майданчик школи і побили його до смерті.

Зібравши достатньо доказів, 28 листопада оперативники Павлоградського відділу поліції затримали двох зловмисників. За погодженням з місцевою прокуратурою, слідчий перекваліфікував даний злочин на п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, вчинене групою осіб. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

В даний час поліцейські шукають третього підозрюваного - Данила Мошина. Якщо вам відомо його місцезнаходження, прохання звернутися до Павлоградського відділу поліції або за телефонами: (095) 466-61-62 або 102. Правоохоронці гарантують анонімність.

Данило Мошин НП в Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі біля школи знайшли два трупи.

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