У суботу, 22 лютого, в Дніпрі на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Воскресенській зіткнулися Lexus і Toyota.

Аварія сталася близько 23:00. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Про це повідомили в Telegram- каналі Х**вий Дніпро.

За інформацією очевидців, Lexus рухався по Воскресенської, а Toyota їхала по Яворницького в сторону вокзалу. При зіткненні Toyota перекинулася на бік.

У центрі Дніпра перекинувся джип інформатор

У центрі Дніпра перекинувся джип інформатор

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