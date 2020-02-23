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23 лютого • оновлено в 15:40
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Ігор Кравченко

У центрі Дніпра зіткнулися Lexus і Toyota: джип перекинувся на бік. Відео

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У суботу, 22 лютого, в Дніпрі на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Воскресенській зіткнулися Lexus і Toyota.

Аварія сталася близько 23:00. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Про це повідомили в Telegram- каналі Х**вий Дніпро.

За інформацією очевидців, Lexus рухався по Воскресенської, а Toyota їхала по Яворницького в сторону вокзалу. При зіткненні Toyota перекинулася на бік.

У центрі Дніпра перекинувся джип

У центрі Дніпра перекинувся джип

інформатор

У центрі Дніпра перекинувся джип

У центрі Дніпра перекинувся джип

інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Криворізькому шосе ВАЗ на повному ходу влетів у колеса фури. Водій легковика пережив клінічну смерть.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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