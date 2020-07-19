У центрі Дніпра зіткнулися два авто: рятувальники вирізали потерпілого

У Дніпрі на вулиці Володимира Великого зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і ЗАЗ Lanos.

Як повідомили у ДСНС Дніпропетровської області, від зіткнення двох автомобілів в Daewoo Lanos виявився заблокований водій, який потребував допомоги медичних працівників. Подія трапилася 18 липня о 23:13.

За словами свідків аварії, ЗАЗ Lanos їхав по вулиці Володимира Великого в сторону "МОСТ-сіті". З боку набережної на великій швидкості по вулиці Володимира Мономаха рухався Daewoo. У цей момент відключилися світлофори, і, ймовірно, водій Daewoo не пропустив ЗАЗ. В результаті сталося зіткнення.

Чоловік був госпіталізований у лікарню ДСНС у Дніпропетровській області

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники відкрили двері автомобіля і деблокували 48-річного чоловіка. На медичних носилках постраждалого передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловік був направлений до лікарні ім. Мечникова.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі зіткнулися Opel і швидка допомога. За попередньою інформацією, карета "швидкої" рухалася по вулиці Старокозацькій на виклик.