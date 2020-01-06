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6 січня • оновлено в 08:42
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Яна Коваль

У центрі Дніпра зіткнулися два авто. Фото жорсткого ДТП

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У Дніпрі на вулиці Шмідта сталася аварія за участю двох автомобілів ВАЗ.

ДТП сталося 5 січня близько 17:40, передає Інформатор. Рух електротранспорту в обох напрямках було тимчасово паралізовано.

На Шмідта зіткнулися два авто

На Шмідта зіткнулися два авто

Інформатор

За попередньою інформацією, обидва автомобілі рухалися по вулиці Шмідта і повертали на Старокозацьку. Один з ВАЗів загальмував перед поворотом, другий, в свою чергу, в'їхав в нього ззаду.

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У центрі Дніпра зіткнулися два авто. Фото жорсткого ДТП

Інформатор

Учасники аварії від госпіталізації відмовилися. Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.

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У центрі Дніпра зіткнулися два авто. Фото жорсткого ДТП

Інформатор

У центрі Дніпра зіткнулися два авто. Фото жорсткого ДТП

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром затримали чотирьох осіб, які поширювали наркотики.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини дороги поліція аварія ДТП
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