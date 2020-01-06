У центрі Дніпра зіткнулися два авто. Фото жорсткого ДТП

У Дніпрі на вулиці Шмідта сталася аварія за участю двох автомобілів ВАЗ.

ДТП сталося 5 січня близько 17:40, передає Інформатор. Рух електротранспорту в обох напрямках було тимчасово паралізовано.

На Шмідта зіткнулися два авто Інформатор

За попередньою інформацією, обидва автомобілі рухалися по вулиці Шмідта і повертали на Старокозацьку. Один з ВАЗів загальмував перед поворотом, другий, в свою чергу, в'їхав в нього ззаду.

Інформатор

Учасники аварії від госпіталізації відмовилися. Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром затримали чотирьох осіб, які поширювали наркотики.

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