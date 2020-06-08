У центрі Дніпра згоріла іномарка. Відео

У Дніпрі на Соборній площі згоріла Skoda Fabia.

Як повідомили в прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області, подія сталася в ніч з 6 на 7 червня. В результаті, передня частина автомобіля повністю вигоріла.

На Соборній площі згорів автомобіль shutterstock

Відновленню автомобіль не підлягає. Є підстави припускати, що транспортний засіб підпалили. Так чи було насправді або ж те, що сталося, результат технічної несправності – поки невідомо.

Постраждалих під час пожежі немає. Правоохоронці з'ясовують причину загоряння.

Причина загоряння з'ясовується ДСНС в Дніпропетровській області

Автомобіль вже не відновити ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19. Станом на 8 червня в Дніпрі офіційно зареєстровано 450 випадків захворювання коронавірусом.