У центрі Дніпра з-під землі забив фонтан: будинки навколо залишилися без води

На проспекті Олександра Поля в Дніпрі стався прорив водопровідної труби.
У зв'язку з цим з-під землі почала бити вода, передає "Інформатор".
У центрі Дніпра прорвало трубу
Інформатор
Фонтан утворився біля будинку №59, вода почала стікати від проспекту Поля до вулиці Ульянова.
В даний час на місце аварії прибули співробітники комунальних служб і почали ремонт труб подачі холодної та гарячої води.
У деяких будинках довелося відключити воду
Інформатор
Ремонт може зайняти кілька годин
Інформатор
Для цього в згаданому будинку, а також в сусідніх будинках перекрили воду.
Відновлення подачі води очікується орієнтовно через 3-4 години.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 серпня, з 9:00 до 21:00 відключать воду на кількох вулицях.
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