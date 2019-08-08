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У центрі Дніпра з-під землі забив фонтан: будинки навколо залишилися без води

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На проспекті Олександра Поля в Дніпрі стався прорив водопровідної труби.

У зв'язку з цим з-під землі почала бити вода, передає "Інформатор".

У центрі Дніпра прорвало трубу

У центрі Дніпра прорвало трубу

Інформатор

Фонтан утворився біля будинку №59, вода почала стікати від проспекту Поля до вулиці Ульянова.

В даний час на місце аварії прибули співробітники комунальних служб і почали ремонт труб подачі холодної та гарячої води.

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У деяких будинках довелося відключити воду

У деяких будинках довелося відключити воду

Інформатор

Ремонт може зайняти кілька годин

Ремонт може зайняти кілька годин

Інформатор

Для цього в згаданому будинку, а також в сусідніх будинках перекрили воду.

Відновлення подачі води очікується орієнтовно через 3-4 години.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 серпня, з 9:00 до 21:00 відключать воду на кількох вулицях.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ аварія
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