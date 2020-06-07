У центрі Дніпра впало величезне дерево і перекрило автомобільний рух. Фото

Ігор Кравченко Події 13:55, 7.06.2020

У неділю, 7 червня, в Дніпрі в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що на провулку Ушинського дерево впало на дорогу і перекрило рух автомобільного транспорту.

За викликом на місце події були направлені співробітники аварійно-рятувального загону. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що дерево висотою орієнтовно 15 метрів впало на проїжджу частину і перекрило рух автомобільного транспорту по провулку.

Дерево завалило провулок Ушинського
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Співробітники служби порятунку за допомогою двох бензопил розпиляли дерево і прибрали на узбіччя. Рух транспортних засобів було відновлено. В результаті події загиблих та травмованих немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку згорів чоловік. Пожежа сталася в житловому будинку в Нікопольському районі.

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