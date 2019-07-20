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У центрі Дніпра водій Mazda збив 18-річну дівчину

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У ніч на суботу біля будівлі цирку в Дніпрі водій автомобіля Mazda збив 18-річну дівчину-пішохода.

ДТП сталося близько 1:00, передає Інформатор.

Водій Mazda збив 18-річну дівчину

Водій Mazda збив 18-річну дівчину

Інформатор

На місце події незабаром прибули поліція і медики.

Новини
У Дніпрі на Набережній сталася ДТП: постраждала пасажирка мотоцикла

У дівчини діагностували травми ока і брови, струс мозку. Вона госпіталізована в дитячу обласну лікарню.

За словами очевидців, постраждала була у стані алкогольного сп'яніння і намагалася перебігти дорогу на заборонний сигнал світлофора.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що маршрутка збила пенсіонерку біля ТРЦ в Дніпрі.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП поліція
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