У центрі Дніпра вантажівка переїхала чоловіка: моторошне відео 18+

У п'ятницю, 21 лютого, в центрі Дніпра вантажівка переїхала людину. Чоловікові розтрощило ноги, його госпіталізували у важкому стані.

Автомобіль збив потерпілого і протягнув під колесами ще кілька метрів. Аварія сталася на перетині вулиці Січових Стрільців та проспекту Дмитра Яворницького, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

На вигляд чоловікові близько 50-60 років. ДТП сталося коли потерпілий жебракував на дорозі. Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці і підліз під кабіну вантажівки.

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У Дніпрі вантажівка переїхала чоловіка Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ірпені в середу, 19 лютого, легкове авто біля зупинки збило двох дівчат 17 і 18 років, які перебігали дорогу.

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