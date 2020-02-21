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21 лютого • оновлено в 13:19
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У центрі Дніпра вантажівка переїхала чоловіка: моторошне відео 18+

1.8т
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У п'ятницю, 21 лютого, в центрі Дніпра вантажівка переїхала людину. Чоловікові розтрощило ноги, його госпіталізували у важкому стані.

Автомобіль збив потерпілого і протягнув під колесами ще кілька метрів. Аварія сталася на перетині вулиці Січових Стрільців та проспекту Дмитра Яворницького, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

На вигляд чоловікові близько 50-60 років. ДТП сталося коли потерпілий жебракував на дорозі. Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці і підліз під кабіну вантажівки.

Увага! Відео 18+

У Дніпрі вантажівка переїхала чоловіка

У Дніпрі вантажівка переїхала чоловіка

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ірпені в середу, 19 лютого, легкове авто біля зупинки збило двох дівчат 17 і 18 років, які перебігали дорогу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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