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4 квітня • оновлено в 15:20
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Ігор Кравченко

У центрі Дніпра вандали обписали "Синю руку" румунського скульптора

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У Дніпрі невідомі обписали арт-об'єкт Middle Way, який був встановлений в знак дружби.

На арт-об'єкті, який встановлений біля Театру опери та балету, невідомі написали нецензурне слово. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

Невідомі розмалювали арт-об'єкт Middle Way

Невідомі розмалювали арт-об'єкт Middle Way

Telegram/ Х**вий Дніпро

Скульптура Middle Way румунського скульптора Богдана Раці була встановлена в Дніпрі кінці 2019 року. Особливість "Синьої руки" в тому, що обидві її сторони – тильні. За задумом автора "Синя рука" символізує дружбу і спілкування, а її колір - надію. До появи в Дніпрі скульптура побувала в Лісабоні, Києві, Миколаєві та інших містах.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зловили банду сміттєвих вандалів. Вони вирвали близько 10 урн на центральному проспекті Дніпра.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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