У центрі Дніпра в воді виявили двох чоловіків: що сталося

У Дніпрі, 31 липня, близько 4:40 на Січеславській Набережній у воді знайшли двох чоловіків, які не могли вибратися з неї самостійно.
До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці на Набережній виявлено двох чоловіків, які не можуть самостійно вибратися з води, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
Чоловіки в воді
Enigma-project
Як стало відомо, спочатку в воду впала дівчина. Потім двоє чоловіків стрибнули її рятувати, але самі з води вилізти не змогли.
Рятувальники на човні доставили на берег чоловіків і провели з ними роз'яснювальну бесіду.
Чоловіки в воді
ГУ ДСНС
Як повідомляв OBOZREVATEL, вбивство двох патрульних в Дніпрі: справа отримала продовження.
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