У центрі Дніпра в воді виявили двох чоловіків: що сталося

У Дніпрі, 31 липня, близько 4:40 на Січеславській Набережній у воді знайшли двох чоловіків, які не могли вибратися з неї самостійно.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці на Набережній виявлено двох чоловіків, які не можуть самостійно вибратися з води, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

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Чоловіки в воді Enigma-project

Як стало відомо, спочатку в воду впала дівчина. Потім двоє чоловіків стрибнули її рятувати, але самі з води вилізти не змогли.

Рятувальники на човні доставили на берег чоловіків і провели з ними роз'яснювальну бесіду.

Чоловіки в воді ГУ ДСНС

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