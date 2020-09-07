У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП: є постраждалі

Софія Ковнір Події 08:10, 7.09.2020

У Дніпрі 6 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали кілька людей.

Подія трапилася на перетині вулиць Січових Стрільців та Шевченка, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, "Ford" рухався по вулиці Січових Стрільців, "Lexus" – по вулиці Шевченка. В результаті автомобілі зіткнулися. Також вони зачепили ще один автомобіль – "Ford".

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

В аварії постраждали дівчина, яка знаходилася в салоні "Lexus", і чоловік з машини "Ford". Їх госпіталізували в міську лікарню.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

Відзначимо, що також під час зіткнення на дах ресторану впав стовп.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

На місці події працювала поліція. Всі деталі події з'ясовуються.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"
У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 біля житлового будинку №13 влаштувалася бездомна жінка. Раніше городянка жила в квартирі неподалік, проте позбулася житла через борги і асоціальної поведінки.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Війська Росії вбили українського військового, ЗСУ вдарили у відповідь

Зеленський задумав зробити з Харківщини Кремнієву долину. Відео

Різниця в 20 років: "дівчина з песиком" з Уханя розкрила стосунки з главою міграційної служби

У Росії звинуватили НАТО в спробах повернути "холодну війну"

У Білорусі пройшли нові протести проти Лукашенка, багато затриманих. Фото та відео