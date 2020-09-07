У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП: є постраждалі
У Дніпрі 6 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали кілька людей.
Подія трапилася на перетині вулиць Січових Стрільців та Шевченка, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, "Ford" рухався по вулиці Січових Стрільців, "Lexus" – по вулиці Шевченка. В результаті автомобілі зіткнулися. Також вони зачепили ще один автомобіль – "Ford".
В аварії постраждали дівчина, яка знаходилася в салоні "Lexus", і чоловік з машини "Ford". Їх госпіталізували в міську лікарню.
Відзначимо, що також під час зіткнення на дах ресторану впав стовп.
На місці події працювала поліція. Всі деталі події з'ясовуються.
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