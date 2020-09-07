У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП: є постраждалі

У Дніпрі 6 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали кілька людей.

Подія трапилася на перетині вулиць Січових Стрільців та Шевченка, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, "Ford" рухався по вулиці Січових Стрільців, "Lexus" – по вулиці Шевченка. В результаті автомобілі зіткнулися. Також вони зачепили ще один автомобіль – "Ford".

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

В аварії постраждали дівчина, яка знаходилася в салоні "Lexus", і чоловік з машини "Ford". Їх госпіталізували в міську лікарню.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

Відзначимо, що також під час зіткнення на дах ресторану впав стовп.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

На місці події працювала поліція. Всі деталі події з'ясовуються.

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

У центрі Дніпра сталася потрійна ДТП. Фото "Дніпро оперативний"

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