У центрі Дніпра поліція знайшла авто зі зброєю. Фото

Ігор Кравченко Події 11:21, 24.05.2020

У суботу, 23 травня, в Дніпрі на перетині вулиць Михайла Грушевського і Старокозацької спецназ поліції провів затримання невідомих.

Затримання проводили співробітники департаменту внутрішньої безпеки поліції і спецпідрозділ "КОРД", які обшукували автомобіль, повідомляє "Днепр оперативный".

Під час поверхневої перевірки в багажнику автомобіля вони виявили предмет, схожий на автоматичну зброю.

Поліцейський спецназ провів затримання
Днепр оперативный

З якої причини поліція проводила операцію, і хто був затриманий на даний момент невідомо. Обставини події з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп чоловіків напала на поліцейських. Співробітники патрульної поліції зазнали нападу під час затримання автомобіля, який перебував в розшуку.

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