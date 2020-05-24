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24 травня • оновлено в 12:03
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Ігор Кравченко

У центрі Дніпра поліція знайшла авто зі зброєю. Фото

1.1т
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У суботу, 23 травня, в Дніпрі на перетині вулиць Михайла Грушевського і Старокозацької спецназ поліції провів затримання невідомих.

Затримання проводили співробітники департаменту внутрішньої безпеки поліції і спецпідрозділ "КОРД", які обшукували автомобіль, повідомляє "Днепр оперативный".

Під час поверхневої перевірки в багажнику автомобіля вони виявили предмет, схожий на автоматичну зброю.

Поліцейський спецназ провів затримання

Поліцейський спецназ провів затримання

Днепр оперативный

З якої причини поліція проводила операцію, і хто був затриманий на даний момент невідомо. Обставини події з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп чоловіків напала на поліцейських. Співробітники патрульної поліції зазнали нападу під час затримання автомобіля, який перебував в розшуку.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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