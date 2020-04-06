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6 квітня • оновлено в 16:39
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Карина Бондаренко

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу: всі подробиці НП

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У понеділок, 6 квітня, в центрі Дніпра виявили бомбу під автомобілем.

Інцидент стався на вулиці Ярослава Мудрого, коли власник Honda Accord приїхав на шиномонтаж, щоб змінити гуму, повідомляє "Дніпро оперативний".

Працівник майстерні зняв колесо і побачив, що до днища машини прикріплений невідомий предмет, схожий на вибухівку. На місце події викликали поліцію і піротехніків.

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

Сайт Нацполіціі

Як встановили правоохоронці, до автомобіля був прикріплений саморобний вибуховий пристрій. До його складу входило близько 100 гр пластиду.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

Сайт Нацполіціі

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

У центрі Дніпра під авто виявили бомбу

Сайт Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі СБУ "накрила" ботоферму, яка поширювала фейки про коронавірус. Її діяльність координувала Російська Федерація.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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