У Дніпрі, 1 серпня, близько 7:00 на перетині проспекту Яворницького і вулиці Вернадського відбулася ДТП за участю маршрутки та легковика Hyundai Getz.

Як повідомляє Информатор, Mercedes Sprinter перевернуло на бік, 11 осіб госпіталізовано (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, за легковиком була погоня, так як водій перебував у нетверезому стані.

Водій Hyundai не впорався з керуванням свого авто і влетів в маршрутку №157, яка їхала до центру міста.

ДТП з маршруткою Информатор

У маршрутці в момент ДТП перебували 15 пасажирів. З них 11 осіб звернулися за медичною допомогою. Травми пасажирів в основному легкі - садна і забиті місця рук і ніг, забої грудної клітини та голови.

Також постраждали водій і пасажир легкового автомобіля. Про їх стан поки відомо мало - за попередньою інформацією, травми водія характеризуються як важкі.

Зараз на місці аварії рух ускладнений. Працюють регулювальники. Поліція з'ясовує всі обставини.

ДТП з маршруткою та машиною Информатор

ДТП з маршруткою та машиною Информатор

ДТП з маршруткою та машиною Информатор

ДТП з маршруткою та машиною Информатор

ДТП з маршруткою і машиною інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 15-річний п'яний водій влаштував гонки з патрульними.

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