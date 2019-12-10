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10 грудня • оновлено в 09:03
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У центрі Дніпра накрили бордель: опубліковані фото і відео

1.7т
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У центрі Дніпра обладнали знімні квартири для надання секс-послуг. Мережа борделів накрили 6 грудня під час обшуків.

Через інтернет і серед знайомих сутенерши знаходили молодих дівчат, у яких були труднощі з грошима, і вербували їх для заняття проституцією. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі накрили мережу борделів

У Дніпрі накрили мережу борделів

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Клієнтів для борделя знаходили також за допомогою інтернету. За годину еротичних послуг чоловік повинен був заплатити від 800 до кількох тисячь гривень. Велику частину заробітку дівчата віддавали сутенершам.

Під час обшуків в квартирах знаходилися три організаторши секс-бізнесу та 9 робітниць. Жінкам загрожує до двох років обмеження волі.

У Дніпрі накрили мережу борделів

У Дніпрі накрили мережу борделів

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У Дніпрі накрили мережу борделів

У Дніпрі накрили мережу борделів

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

У Дніпрі накрили мережу борделів

У Дніпрі накрили мережу борделів

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Організатором бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще в 2015 році звільнили. Однак це не завадило чоловікові всі ці роки представлятися поліцейським.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
московське бидло а ну геть з відсілля на свої сайти а то шо там по три роки вам всі світить розпаясилися тут
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Хо Хол
Хо Хол
Бордель в борделе :D Да вся xpюкраина давно уже стала главной страной борделем, в который со всего мира ездят.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Хо Хол, хрю-хрюл, тебе какое дело? Ползи в свою рашку - страну непорочных скромниц
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