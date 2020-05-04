У центрі Дніпра Mercedes влетів в огорожу метро і перекрив проспект. Фото

У понеділок, 4 травня, на проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі мікроавтобус Mercedes в'їхав в бетонну огорожу метро і перекрив проїзд.
За попередньою інформацією, аварія сталася через необережність водія. У пригоді ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".
Правоохоронці виставили конуси на проспекті, регулюють рух вручну і направляють авто в об'їзд.
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
ДТП в центрі Дніпра
Інформатор
Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині в нічному ДТП з вантажівкою 30-річний водій і 18-річна пасажирка легковика загинули на місці.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!