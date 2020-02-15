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15 лютого • оновлено в 12:30
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У центрі Дніпра маршрутка з пасажирами врізалася в джип: момент потрапив на відео

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У центрі Дніпра на з'їзді з Нового мосту водій маршрутки протаранив бік автомобіля Honda.

Як виявилося, водій маршрутки вирішив виконати маневр, але не врахував швидкість руху Honda. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Маршрутка вдарила машину в бік, і зупинився посеред дороги. Після зіткнення пасажири вийшли з маршрутки і почали перебігати дорогу, не дивлячись на потік машин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Камчатської зіткнулося кілька автомобілів. В результаті удару один з автомобілів перекинувся на дах.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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