У центрі Дніпра чоловік влаштував бійку і розтрощив патрульне авто. Відео

У центрі Дніпра чоловік влаштував бійку і розтрощив патрульне авто. media.publika.md

У суботу вранці, 29 серпня, у Дніпрі на Європейській площі нетвереза компанія чоловіків влаштувала бійку з групою іноземців.

Конфлікт між містянами, що були напідпитку, та трьома гостями Дніпра почався з невідомої причини. Очевидці викликали на місце події поліцію, передає "Дніпро оперативний".

Патрульні розняли розбишак, проте один із дніпрян ніяк не реагував на зауваження правоохоронців. У відповідь він почав нецензурно лаятися і погрожувати поліцейським фізичною розправою та вбивством.

Співробітники поліції затримали порушника порядку. Коли хулігана намагалися посадити до патрульного авто, він розбив головою скло транспортного засобу. Водночас сам чоловік жодних травм не отримав.

Правоохоронці доставили містянина до відділення поліції для розгляду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер за кермом авто і врізався в дерево. Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

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