У центрі Дніпра чоловік помер на очах у перехожих. Фото 18+

У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили чоловіка, який лежав на тротуарі і не подавав ознак життя.

За словами свідків, самопочуття пішохода різко погіршилося, і він впав замертво. Прибулі на місце медики констатували смерть, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих Колаж

Повідомлення в поліцію надійшло близько 10:20. За адресою прибули патрульні і "швидка". Рятувати чоловіка було занадто пізно – смерть настала миттєво.

Особу померлого встановили його родичі. За попередньою інформацією, у нього трапився відрив тромбу.

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У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих інформатор

У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих інформатор

У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді місцева жителька скинулася з мосту в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відмовити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося. На момент прибуття рятувальників вона була вже мертва.

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