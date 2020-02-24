У центрі Дніпра чоловік помер на очах у перехожих. Фото 18+

У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили чоловіка, який лежав на тротуарі і не подавав ознак життя.
За словами свідків, самопочуття пішохода різко погіршилося, і він впав замертво. Прибулі на місце медики констатували смерть, повідомляє Інформатор.
У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих
Колаж
Повідомлення в поліцію надійшло близько 10:20. За адресою прибули патрульні і "швидка". Рятувати чоловіка було занадто пізно – смерть настала миттєво.
Особу померлого встановили його родичі. За попередньою інформацією, у нього трапився відрив тромбу.
Увага! Фото 18+
У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих
інформатор
У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих
інформатор
У Дніпрі чоловік помер на очах у перехожих
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді місцева жителька скинулася з мосту в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відмовити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося. На момент прибуття рятувальників вона була вже мертва.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram