У центрі Дніпра чоловік намагався викрасти 16-річну дівчину

У понеділок ввечері, 10 серпня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 125 57-річний чоловік намагався силою забрати з собою 16-річну дівчину.

Нападник пропонував дівчинці-підлітку поїхати до нього додому. При цьому він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє "Дніпро оперативний".

Чоловік, перебуваючи за кермом Chevrolet Aveo, проїжджав біля тротуару, яким йшла дівчина. Громадянин почав чіплятися до неповнолітньої дніпрянки і пропонував їй поїхати з ним, на що та відповіла відмовою. Після цього чоловік вийшов з авто, силою затягнув підлітка до салону і спробував поїхати геть.

Перехожий, який помітив, що відбувається, спробував зупинити машину і викликав на місце патрульних. Їх випередили співробітники поліції охорони, які затримали правопорушника. У крові чоловіка виявили 2,19 проміле алкоголю.

На місце події прибули слідчі. У салоні авто під час обшуку знайшли сліп-пакет із синіми пігулками, схожими на наркотики. Речовину відправили на експертизу, а водія доправили у відділення поліції для розгляду.

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