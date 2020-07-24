У центрі Дніпра аварія заблокувала рух трамваїв. Фото

У п'ятницю, 24 липня, в Дніпрі на перетині вулиць Короленка та Святослава Хороброго сталася ДТП.

Близько 7:45 на перехресті зіткнулися автомобілі ЗАЗ "Таврія" і Toyota. Про це повідомляє "Інформатор".

За попередніми даними, ЗАЗ рухався по вулиці Короленка в сторону проспекту Богдана Хмельницького. Toyota їхала по вулиці Святослава Хороброго у напрямку до проспекту Пушкіна. Щоб уникнути зіткнення з "Таврією", водій Toyota вивернув уліво. Незважаючи на це, ЗАЗ і Toyota все ж зіткнулися, іномарка опинилася на трамвайній колії.

У центрі Дніпра аварія заблокувала рух трамваїв Інформатор

У результаті ДТП був заблокований рух трамваїв у бік житлового масиву Західний. Як повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра, електротранспорт знову запустили о 8:15.

У центрі Дніпра аварія заблокувала рух трамваїв Департамент транспорту міськради Дніпра

На місці аварії працювали співробітники поліції. Із людей у ДТП ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині перекинувся трактор з підлітками, 16-річний хлопець загинув на місці.