У салоні були діти: в Дніпрі сталася страшна ДТП з переворотом

У Дніпрі 27 серпня Daewoo Lanos "влетів" в ВАЗ-2109 з двома дітьми в салоні.
ДТП сталася на вулиці Троїцькій близько 20:00. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі сталася ДТП за переворотом
Колаж
Відомо, що водій Daewoo рухався вгору по Троїцькій. На перетині з вулицею Святослава Хороброго вилетів ВАЗ, не поступившись дорогою іномарці. Від удару "дев'ятка" перекинулася на бік. У салоні знаходилася сім'я з двома дітьми.
В результаті зіткнення ніхто не постраждав. Пасажири отримали лише синці та садна.
На місці події працювали поліція і два екіпажі швидкої допомоги.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Тернополем сталася страшна ДТП за участю легкового автомобіля і мотоцикла. На місці загинули багатодітні батько і мати.
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