У пожежників не було води: в Дніпрі дотла згорів дах будинку. Відео

У Дніпрі 10 серпня загорівся житловий будинок. Через відсутність води у пожежників і поганого тиску в гідранті його дах згорів дотла.
Вогонь намагалися загасити жителі сусідніх ділянок за допомогою шлангів для поливу. Про це повідомляє Інформатор (щоб посмореть фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
По приїзду рятувальники підключилися до гідранта, але зіткнулися з проблемою в системі. Води в пожежній машині не виявилося, тому екіпаж виїхав заправляти машину.
П'ять пожежних машин на місце події приїхали через півгодини після виклику. В результаті дах будинку і сарай врятувати не вдалося.
У Дніпрі сталася пожежа
Інформатор
Під час пожежі ніхто не постраждав. Деталі події з'ясовують правоохоронці.
У пожежників на виклику не виявилося води
Інформатор
Дах і сарай згоріли дотла
Інформатор
Сусіди допомагали гасити вогонь
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Нікіполі Дніпропетровської області невідомі підпалили храм ПЦУ імені Петра Калнишевського. Храм звели ще три роки тому на честь загиблих на Донбасі
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