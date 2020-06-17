У Польщі помер заробітчанин з Дніпропетровщини: сім'я не може забрати тіло

У Польщі помер заробітчанин з Дніпропетровщини

У Польщі на заробітках помер 32-річний українець, житель селища міського типу Петриківка Дніпропетровської області Роман Земляний.

Протягом тривалого часу чоловік страждав на цукровий діабет, а незадовго до смерті його стан значно погіршився. Родичі припускають, що Роман не зміг самостійно зробити ін'єкцію інсуліну, повідомила на своїй сторінці в Facebook знайома родини Анастасія Підгірна.

У нього залишилася дружина Вікторія і двоє маленьких дітей – 8-річний Назар та 6-річна Олександра.

Щоб доставити Романа додому, необхідна велика сума грошей. Для його сім'ї вона практично непідйомна.

Всі небайдужі можуть допомогти родині в зборі грошей, перевівши посильну суму на картку ПриватБанку:

5168 7573 3420 7745 (Маркіяненко Дмитро – брат Вікторії).

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