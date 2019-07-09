У Покрові чоловіки до смерті забили знайомого

Суд заарештував мешканця Покрова Дніпропетровської області, підозрюваного в убивстві знайомого через гроші, другий чекає рішення правоохоронців.

Правоохоронці встановили, що в ніч з 6 на 7 липня двоє місцевих мешканців проникли в будинок 41-річного потерпілого і побили його дерев'яною палицею. Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Двоє покровчан вбили знайомого через гроші Прес-служба поліції Дніпропетровської області

Повідомляється, що чоловіки вимагали у свого знайомого гроші, а коли останній помер, не витримавши побоїв, обікрали його і втекли.

"Чоловіки вимагали грошей, а коли не знайшли їх - викрали бензопилу та мобільний телефон", - повідомляють в поліції.

Про вбивство чоловіка правоохоронцям повідомили сусіди.

Зараз обидва нападники затримані, викрадені речі вилучені.

8 липня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою одному з затриманих оголошено про підозру по ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У той же час вирішуються питання про оголошення підозри другому затриманому.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колегія суддів Кіровського районного суду Дніпра відпустила хлопців, які вбили чоловіка заради відео.

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