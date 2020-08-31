У поїзді Кривий Ріг-Київ пасажир влаштував скандал через маску. Відео

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пасажир поїзда № 76 до Києва влаштував скандал через необхідність одягти маску.

Біля входу до вагону провідники попросили чоловіка і його дружину, які разом із двомісячною дитиною прямували до столиці, надягти захисні маски. Криворіжанин принципово відмовився це робити (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Чоловік стверджував, що вимога вдягти маску порушує його особисту свободу і права, а оточуючі, за його словами, з'їхали з глузду. При цьому він заявляв, що пандемія коронавірусу, через яку і ввели таке карантинне обмеження – вигадка, бо він не бачив жодного хворого.

Бригада поїзда відмовлялася пускати сім'ю всередину без масок і температурного скринінгу. Тоді криворіжанин почав погрожувати "Укрзалізниці" судом. Чоловік сказав, що відсудить у підприємства велику суму та буде вимагати, щоб в разі відмови в поїздці йому надали квитки на поїзд вищого класу.

"Я буду заходити в вагон по своїй волі, тому що я хочу зайти, я купив квиток – я оплатив більше тисячі гривень за це купе. Я зараз сюди зайду і ви мені не зможете нічого зробити. Застосувати до мене силу ви теж не зможете" , – говорив чоловік.

Через деякий час громадянин почав заявляти, що у нього нібито алергія на маску і незважаючи на всі прохання він її не вдягне. У результаті провідник погодилася закрити очі на порушення і дозволила чоловікові і його дружині не надягати маски, а зайти в вагон, тримаючи засоби індивідуального захисту в руках.

Як зазначив автор відео в його описі, в самому поїзді під час руху всі ходять без масок, обов'язкові вони тільки на вході.

"Так ми боремося з коронавірусом в Україні, якого ніхто ще не побачив", – резюмував скандальний пасажир. У кінці ролика він заявив, що таким чином бореться з системою.

Нагадаємо, що в період карантину всі пасажири і співробітники "Укрзалізниці" зобов'язані користуватися засобами індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів забезпечує бригада поїзда, яка в разі виявлення порушень може звернутися за допомогою до Національної поліції України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд з Дніпра. Склад №828/827 курсуватиме до Кривого Рогу і назад.