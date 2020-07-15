У поїзді Київ-Кривий Ріг регулярно грабують пасажирів: що відомо

У поїзді 076 Київ-Кривий Ріг працюють серійні злодії. Жертвами грабіжників постійно стають пасажири.

Кілька днів тому в потязі, який виїхав зі столиці, обікрали трьох людей. Такий інцидент – далеко не перший за останній час, повідомила на своїй сторінці в Facebook постраждала криворожанка Інна Новицька.

Працює злочинна група в районі міста Знам'янка Кіровоградської області. Зловмисники заходять до потяга вночі по квитках під виглядом звичайних пасажирів. Поки люди у вагоні сплять, вони забирають все цінне, що можуть знайти. Закриті на замок двері купе не рятують пасажирів – грабіжники вміють їх відкривати.

Тільки з одного вагона злодії винесли два мобільні телефони, а також сумку з документами і грошима. Імена зловмисників відомі з квитків, які вони пред'явили провіднику: Даниленко Олександр, Стригун Михайло, Литвиненко Олександр. При цьому не виключено, що проїзні талони вони могли придбати за підробленими документами.

"Дії провідників були як у малих дітей, які самі не знають, що робити. Начальник поїзда також абсолютно поводилася безглуздо. Все полягало в оханні і аханні", – пише потерпіла.

Місцеві правоохоронці порадили постраждалим звернутися до відділення поліції вже по прибуттю поїзда до Кривого Рогу. Незважаючи на це, одна з пасажирок, у якої вкрали телефон, написала заяву за фактом пограбування прямо на місці.

Те, що цей випадок – не поодинокий, підтверджують користувачі Facebook в коментарях під постом постраждалої:

"У мене теж є пару знайомих які втратили гаманців саме в цьому поїзді", – пише Ольга Токарева.

"Уже другий знайомий за місяць. При чому, крадуть і в купе, і в СВ", – зазначила Вікторія Косовщук.

У поїзді Київ-Кривий Ріг регулярно грабують пасажирів Facebook/Inna Novickaya

У поїзді Київ-Кривий Ріг регулярно грабують пасажирів Facebook/Inna Novickaya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зловили банду серійних крадіїв.