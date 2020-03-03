У Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки. Фото

У вівторок, 3 березня, в місті Павлоград Дніпропетровської області загорівся п'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сташкова.

В результаті події загинули дві жінки. Чоловіка, який також опинився у вогняній пастці, встигли врятувати пожежні, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла на третьому поверсі багатоповерхівки. Причина займання поки невідома.

Пожежа в Павлограді КЕКС

Вогонь вдалося повністю ліквідувати лише через півгодини. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів.

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в результаті пожежі загинув чоловік. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.

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