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10 травня • оновлено в 10:20
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Ігор Кравченко

У Павлограді чоловік згорів у власній квартирі. Фото з місця НП

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У суботу, 9 травня, в Павлограді Дніпропетровської області в Службу порятунку надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку на вулиці Дніпровській.

Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що із зачиненої квартири на п'ятому поверсі відчувається різкий запах продуктів горіння. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту відкрили двері квартири. На кухні спостерігалися сліди пожежі, але відкритого полум'я не було. У ванній кімнаті було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження.

Чоловік згорів у власній квартирі

Чоловік згорів у власній квартирі

Пресслужба ДСНС в Днепропетровській області

Чоловік згорів у власній квартирі

Чоловік згорів у власній квартирі

Пресслужба ДСНС в Днепропетровській області

В результаті пожежі також були пошкоджені речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі згорів дотла склад сортування вторсировини. Перед пожежею біля ангара помітили чоловіків, яких підозрюють у підпалі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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