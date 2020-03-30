У місті Новомосковськ Дніпропетровської області у хворого на коронавірус COVID-19 місцевого жителя медики кілька днів не могли діагностувати інфекцію.

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Чоловік протягом тривалого часу не тільки не отримував належного лікування, а й наражав на небезпеку оточуючих, будучи вимушеним поневірятися по області в пошуках допомоги. Діагноз підтвердився лише з третьої спроби, проте до цього часу містянин уже кілька днів перебував у реанімації у важкому стані, повідомила знайома потерпілого Анна Акавова в Facebook-спільноті "Підслухано Новомосковськ (Україна)".

Попередньо, чоловік підхопив інфекцію під час відрядження. Працюючи водієм, він кілька днів подорожував країною.

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Після повернення додому у містянина проявилися перші ознаки захворювання: слабкість, висока температура і розлад шлунка. Прибулі на виклик медики "швидкої" обмежилися жарознижуючим уколом. Не помітивши будь-яких поліпшень, родичі звернулися до сімейного лікаря.

"Сімейний лікар призначив дистанційно лікування, виписав направлення на флюорографію і сказав йти до міської лікарні на окремий вхід, де ведуть прийом для таких осіб, які звертаються з температурою. У черзі були ще пара таких осіб. Вони кашляли, чхали. Всі без масок! Зробили йому знімок, який нічого не показав. Легені, сказали, чисті. Призначили антибіотики, протигрипозні препарати і жарознижуючі", – розповіла Акавова.

Наступні два дні стан хворого продовжував погіршуватися. Прописане лікування не допомагало. Додому знову викликали "швидку". Фельдшер виявив у нього двостороннє запалення легенів і наполіг на госпіталізації.

"Забрали в швидку. Помістили його спочатку в пульмонологію. Люди, це жах, а не місце! Ставлення жахливе. Його шарахалися, як прокаженого. Тест ніхто не робив, сказали, що просто напросто його немає в місті! Привезли його в відділення о 19.00 приблизно. Залишили в кінці коридору в окремому боксі. Зробили потім флюорографію. Двостороння пневмонія. І це за два дні! Дві години родичі прочекали призначення в коридорі. Отримавши список, бігали по аптеках у пошуках ліків. Дві нічні аптеки на місто. В одній того не було, в інший того не було. О 22.00 йому тільки поставили крапельницю. За ніч ніхто жодного разу не зайшов і не перевірив", – поділилася автор публікації.

Наступного дня хворому зробили експрес-тест на коронавірус і взяли аналізи для проведення лабораторного тесту. Перший показав негативний результат. Ще через добу важкого чоловіка доставили в дніпровську інфекційну лікарню №21, де його повторно протестували на грип. Коли діагноз знову не підтвердився, містянина буквально викинули з медустанови.

"Привезли назад в Новомосковськ. Поклали його в реанімацію. Окреме спасибі працівникам реанімації за людське ставлення! Кожен день вранці список ліків (близько 1500 обходився). Антибіотики два види, жарознижувальні, крапельниці, рукавички, катетери, противірусні. Підключили під апарат штучної вентиляції легенів. Через тільки три дні тільки прийшов результат на коронавірус. Він виявився позитивним. У терміновому порядку відправили в 21 лікарню на Канатну в Дніпро", – поділилася учасниця спільноти.

Скріншот Facebook / "Типовий Новомосковськ"

Скріншот Facebook / "Типовий Новомосковськ"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпропетровській області за останню добу було проведено 14 досліджень на виявлення коронавірусу. У двох чоловік дослідження показали позитивний результат.

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