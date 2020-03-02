У Новомосковську чоловік після сварки вистрілив супернику в обличчя

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 1 березня конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною.
Нападник із пістолета вистрілив потерпілому в обличчя, після чого зник з місця злочину. Все трапилося близько 00:15 на центральній площі, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
На місце події відразу ж виїхала оперативна група. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
На Дніпропетровщині вулична сварка закінчилася стріляниною
Мінськ-новини
Правоохоронцям за добу вдалося відшукати підозрюваного в нападі. Ним виявився 28-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, викрадення автотранспорту і грабіж.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На Дніпропетровщині вулична сварка закінчилася стріляниною
ГУ НП в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для народного депутата від "Слуги народу" Романа Каптєлова зустріч з жителями села Богданівка Дніпропетровської області 26 лютого ледь не закінчилася побиттям. Своє невдоволення політикою мажоритарника виборці спершу висловлювали словесно, проте незабаром перейшли у відкритий наступ.
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