У Новомосковську чоловік після сварки вистрілив супернику в обличчя

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 1 березня конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною.

Нападник із пістолета вистрілив потерпілому в обличчя, після чого зник з місця злочину. Все трапилося близько 00:15 на центральній площі, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На місце події відразу ж виїхала оперативна група. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

На Дніпропетровщині вулична сварка закінчилася стріляниною Мінськ-новини

Правоохоронцям за добу вдалося відшукати підозрюваного в нападі. Ним виявився 28-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, викрадення автотранспорту і грабіж.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для народного депутата від "Слуги народу" Романа Каптєлова зустріч з жителями села Богданівка Дніпропетровської області 26 лютого ледь не закінчилася побиттям. Своє невдоволення політикою мажоритарника виборці спершу висловлювали словесно, проте незабаром перейшли у відкритий наступ.

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