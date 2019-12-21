У Німеччині на заробітках раптово помер житель Дніпропетровщини

Житель Кам'янського Сергій Шкарупа раптово помер на трасі в Німеччині, де працював водієм на вантажоперевезеннях. Йому було 44 роки, у Сергія залишилося двоє дітей.

Далекобійник помер на трасі в Німеччині справа

Трагедія сталася 10 грудня. Весь цей час родина намагалася забрати тіло чоловіка, щоб поховати його на батьківщині. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила дружина Сергія Софія Патрасай.

За перевезення тіла зажадали 3000 євро, адже як з'ясувалося, фірма-посередник, яка працевлаштовувала Сергія, не оформляла страховку своїм працівникам. Гроші сім'я збирала в соціальних мережах.

"Роботодавець нікому з працівників, як з'ясувалося, не робив страховку. Хоч це і здається абсурдом, але це правда", - розповіла племінниця Сергія Катерина.

Тіло вдалося забрати лише через 10 днів. Поховають Сергія сьогодні, 21 грудня, в рідному Кам'янському.

Сергій Шкарупа

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