Невідомі намагалися вдертись до музею, присвячений антитерористичної операції, в Нікополі Дніпропетровської області.

За словами керівника Центру допомоги учасникам АТО і членам їх сімей в Нікополі Сергія Копчика, 29 листопада до музею прийшли шестеро молодих людей.

У Нікополі невідомі намагалися вдертися до музею АТО (ілюстрація) galinfo.com.ua

"Сьогодні, по "оперативній інформації", шість молодиків, біля години, ламали двері, вергали решітки на вікнах та зазирали у всі вікна", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Копчик повідомив, що вирішив переночувати в музеї на випадок, якщо хто-небудь знову спробує незаконно проникнути в приміщення.

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Він додав, що в разі неприємностей має намір оборонятися.

Крім того, місцеві видання повідомляють, що невідомі особи перерізали кабель інтернету і відеоспостереження в храмі Православної церкви України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у відомого ветерана АТО і патрульного Василя Коряка ввечері в п'ятницю 23 листопада повністю згорів будинок. Інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив сам Коряк. За його словами, пожежа сталася через замикання проводки в сараї, який перебував впритул до будинку.

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