У Нікополі дівчинка впала з покинутої недобудови

У Нікополі Дніпропетровської області 13-річна дівчинка впала на території недобудованої будівлі у районі вул. Шевченко, 124.

Подія трапилася вдень 12 вересня, повідомляють в групі Facebook "Типовий Нікополь".

У Нікополі дівчинка травмувалася на недобудові (ілюстрація) zaxid.net

"Чергова жертва на довгобуді біля Шевченка 124. Упала дівчинка 13 років. Скільки це буде далі продовжуватися!!!" – написав користувач Олег Шкатула.

У коментарях місцева мешканка Юлія Морозова повідомила, що близько 15:30 на місце події прибули медики і рятувальники.

За її словами, щоб перемістити носилки з дитиною через паркан, знадобилося близько півгодини.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 2 вересня, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Острівна, на даху недіючого ангара помітили дівчинку, 2005 року народження, яка знаходилася в стані шоку, бігала і кричала. Щоб спустити дитину на землю рятувальники застосували мотузки.

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