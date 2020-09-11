У Нікополі чоловік до смерті побив свого товариша

У місті Нікополь Дніпропетровської області між чоловіками сталася бійка, в результаті якої 43-річний потерпілий у важкому стані потрапив до лікарні.

Від отриманих травм чоловік помер на наступний день, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

9 вересня в поліцію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що в реанімаційне відділення доставлено чоловіка з численними травмами.

Як з'ясувалося, напередодні чоловіки відпочивали вдома у потерпілого. Під час вживання алкоголю між ними сталася бійка. На наступний день зрозумівши, що потерпілий без свідомості, нападник викликав швидку і став ховатися від співробітників поліції.

Пізніше правоохоронці затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

10 вересня чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в ніч з 10 на 11 вересня патрульні зупинили автомобіль служби таксі Bolt. 39-річний чоловік, який був за кермом авто, порушив правила дорожнього руху.