У небі над Дніпром сталася серйозна НП з літаком

Під час польоту у пасажирського літака Бориспіль – Дніпро відмовив один з двигунів.

Повідомлення про подію надійшло в суботу, 26 жовтня, близько 12:30, передає "Інформатор".

У небі над Дніпром сталося серйозне НП з літаком (ілюстрація) twnews.com.ua

Відзначається, що на борту було 45 пасажирів.

Для допомоги в екстреній ситуації направили пожежно-рятувальне відділення.

О 12:49 літак зміг зробити вдалу посадку. Загиблих і постраждалих немає.

Який саме компанії належить літак, достеменно невідомо.

Згідно з розкладом, о 12:40 в Дніпрі мав приземлитися рейс 7W-101 авіакомпанії WindRose. В авіакомпанії зазначають, що проблем з літаками у них не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Львовом вранці 4 жовтня здійснив аварійну посадку літак Ан-12, на борту якого знаходилося вісім осіб: з них 7 членів екіпажу і один чоловік, який супроводжував вантаж. Ан-12 був знайдений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

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