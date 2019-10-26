Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У небі над Дніпром сталася серйозна НП з літаком

Читати матеріал російською

Під час польоту у пасажирського літака Бориспіль – Дніпро відмовив один з двигунів.

Повідомлення про подію надійшло в суботу, 26 жовтня, близько 12:30, передає "Інформатор".

У небі над Дніпром сталося серйозне НП з літаком (ілюстрація)

У небі над Дніпром сталося серйозне НП з літаком (ілюстрація)

twnews.com.ua

Відзначається, що на борту було 45 пасажирів.

Для допомоги в екстреній ситуації направили пожежно-рятувальне відділення.

Новини
"Члени екіпажу знепритомніли!" З літаком American Airlines трапилася дивна НП

О 12:49 літак зміг зробити вдалу посадку. Загиблих і постраждалих немає.

Який саме компанії належить літак, достеменно невідомо.

Згідно з розкладом, о 12:40 в Дніпрі мав приземлитися рейс 7W-101 авіакомпанії WindRose. В авіакомпанії зазначають, що проблем з літаками у них не було.

Новини
Літаки садили в інших містах: у Києві масово скасували авіарейси

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Львовом вранці 4 жовтня здійснив аварійну посадку літак Ан-12, на борту якого знаходилося вісім осіб: з них 7 членів екіпажу і один чоловік, який супроводжував вантаж. Ан-12 був знайдений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Тег
літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel