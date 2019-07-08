У "Нафтогазі" попередили про загрозу зриву опалювального сезону на Дніпропетровщині

Рішення Кам'янської міської ради про передачу майна комунального підприємства "Тепломережі" на користь третьої особи поставило під загрозу початок опалювального сезону.

Місто Кам'янське Дніпропетровської області винне "Нафтогазу" 150 мільйонів гривень, повідомляє УНН.

Між "Нафтогазом" і АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" діють договори про реструктуризацію боргу за спожитий газ. Поручителем щодо них виступало КП "Тепломережі", яке в результаті рішення міськради не зможе виконувати свої зобов'язання.

Кам'янське може залишитися без опалення колаж

"Нафтогаз" закликав Кам'янську міську раду якомога швидше вжити заходів для врегулювання наявної ситуації, щоб уникнути кризового стану під час проходження опалювального сезону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі попередили про відключення світла 9 липня. Електроенергії не буде у чотирьох районах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал