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13 березня • оновлено в 17:59
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Карина Бондаренко

У Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка. Фото 18+

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У Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 13 березня, знайшли повішеного чоловіка.

Трагедія сталася в металургійному районі, повідомляє "Дніпро оперативний". За попередньою інформацією, загиблий вчинив самогубство у власній квартирі. Увага! Фото 18+

Тіло чоловіка знайшли в багатоповерховому будинку на вулиці Мистецькій. На місце події викликали правоохоронців.

У Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка

У Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 12 березня 20-річний курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ піддався озброєному нападу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
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