У Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 13 березня, знайшли повішеного чоловіка.
Трагедія сталася в металургійному районі, повідомляє "Дніпро оперативний". За попередньою інформацією, загиблий вчинив самогубство у власній квартирі. Увага! Фото 18+
Тіло чоловіка знайшли в багатоповерховому будинку на вулиці Мистецькій. На місце події викликали правоохоронців.
У Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка
Дніпро оперативний
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 12 березня 20-річний курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ піддався озброєному нападу.
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