У Кривому Розі зловили кримінального авторитета, який втік із суду: фото

У суботу, 2 травня, на виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід", який раніше втік при виході з будівлі суду.

Поліцейським вдалося встановити місце перебування й автомобіль, на якому міг пересуватися 55-річний чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На виїзді з Кривого Рогу оперативники зупинили автомобіль Mersedes, в якому перебував "Дід" і двоє його охоронців. 28 квітня він незаконно повернувся на територію України і планував взяти під свій кримінальний контроль регіон.

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду Пресслужба ДСР

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду Пресслужба ДСР

Тоді ж його затримали, склали на нього адміністративні протоколи і доставили в Вознесенський райсуд Миколаївської області. За рішенням суду, кримінальний авторитета був поміщений у пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства терміном на шість місяців з подальшим видворенням. При виході з будівлі суду "Дідові" вдалося втекти.

Наразі встановлюються коло осіб, які організували для кримінального авторитета втечу і допомагали переховуватися від поліцейських.

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