Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Кривому Розі зловили кримінального авторитета, який втік із суду: фото

6.6т
Читати матеріал російською

У суботу, 2 травня, на виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід", який раніше втік при виході з будівлі суду.

Поліцейським вдалося встановити місце перебування й автомобіль, на якому міг пересуватися 55-річний чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На виїзді з Кривого Рогу оперативники зупинили автомобіль Mersedes, в якому перебував "Дід" і двоє його охоронців. 28 квітня він незаконно повернувся на територію України і планував взяти під свій кримінальний контроль регіон.

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду

Пресслужба ДСР

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду

Спіймали кримінального авторитета, який втік із суду

Пресслужба ДСР

Тоді ж його затримали, склали на нього адміністративні протоколи і доставили в Вознесенський райсуд Миколаївської області. За рішенням суду, кримінальний авторитета був поміщений у пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства терміном на шість місяців з подальшим видворенням. При виході з будівлі суду "Дідові" вдалося втекти.

Наразі встановлюються коло осіб, які організували для кримінального авторитета втечу і допомагали переховуватися від поліцейських.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині викрили мережу "коронавірусних" інтернет-шахраїв. Вони розміщували підставні оголошення про продаж засобів індивідуального захисту і медичних виробів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Олег
Попович Олег
Вот скажите зачем этих псов задерживать, отстреливать и тогда перестанут ездить, а то сейчас выдворят а через время опять задержат.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги